Глава Евросовета рассказал о заявлении Си Цзиньпина о поставках оружия России

Глава Евросовета Мишель заявил, что глава КНР Си Цзиньпин опроверг факт поставок оружия РФ

Председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем опроверг факт поставок вооружений России. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Си Цзиньпин охарактеризовал конфликт на Украине китайской поговоркой.

Мишель приехал в китайскую столицу 1 декабря. Переговоры стали первой встречей главы Евросовета с Си Цзиньпином с 2018 года.