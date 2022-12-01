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14:58, 1 декабря 2022Мир

Глава Евросовета рассказал о заявлении Си Цзиньпина о поставках оружия России

Глава Евросовета Мишель заявил, что глава КНР Си Цзиньпин опроверг факт поставок оружия РФ
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем опроверг факт поставок вооружений России. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Си Цзиньпин охарактеризовал конфликт на Украине китайской поговоркой.

Мишель приехал в китайскую столицу 1 декабря. Переговоры стали первой встречей главы Евросовета с Си Цзиньпином с 2018 года.

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Варвара Кошечкина
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