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04:30, 1 декабря 2022Наука и техника

Samsung нашла новых покупателей для складных смартфонов

FoneArena: складные смартфоны Samsung стали популярны у корпоративных пользователей

Фото: Shutterstock

Samsung заявила, что складные смартфоны бренда стали востребованы у корпоративных пользователей. Об этом сообщает издание FoneArena.

В компании отметили, что нашли новых покупателей флагманских складных устройств среди сотрудников компаний и корпораций. По оценке Samsung, с января по октябрь 2022 года количество отправленных Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip удвоилось по сравнению с прошлым годом. Так, IT-гигант реализовал среди бизнес-клиентов на 105 процентов больше продукции, чем за аналогичный период 2021 года.

По словам представителей фирмы, складные смартфоны стали популярны у бизнес-клиентов из-за большого экрана, компактности, функции многозадачности. «Большой экран Galaxy Z Fold4 дает вам больше рабочего пространства, которое идеально подходит для использования функций настольного ПК», — отметили в Samsung.

В материале говорится, что чаще всего складные девайсы были востребованы в компаниях, предоставляющих финансовые услуги. Компактные складные устройства позволяют сотрудникам работать из дома.

В начале октября аналитики IDC заявили, что поставки складных смартфонов вырастут на 66,6 процента по итогам 2022 года. Согласно долгосрочному прогнозу специалистов агентства, в 2026 году поставки устройств со складным форм-фактором достигнут 41,5 миллиона единиц.

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Андрей Ставицкий
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