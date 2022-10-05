Аналитики спрогнозировали будущее складных телефонов

IDC: поставки складных смартфонов вырастут на 66,6 процента по итогам 2022 года

Аналитики IDC предсказали рост популярности складных смартфонов. Об этом сообщается на сайте компании.

По оценке экспертов, мировые поставки складных телефонов достигнут 13,5 миллиона единиц в 2022 году. Если считать, что в 2021 году производители отгрузили на рынок 8,1 миллиона штук гаджетов, то рост по итогам 2022 года составит 66,6 процента. Согласно долгосрочному прогнозу IDC, в 2026 году поставки устройств со складным форм-фактором достигнут 41,5 миллиона единиц. Показатель совокупного годового темпа роста (CAGR) с 2022 по 2026 годы составит 38,7 процента.

Описывая будущее складных устройств, аналитики отметили, что коммерческий сегмент рынка «созрел» для распространения и потребления подобных девайсов. Однако специалисты полагают, что складные аппараты все равно не окажутся в мейнстриме в ближайшие годы — ведущую роль сохранят смартфоны с классическим форм-фактором.

В отчете говорится, что огромное влияние на рынок оказывает и будет оказывать Samsung: «Недавно обновленные модели превзойдут своих предшественников и привлекут больше внимания потребителей в этой категории». Считается, что стоимость складных смартфонов постепенно снизится и окажется адекватной для потребителя — несмотря на высокие темпы инфляции.

В августе аналитики TrendForce рассказали, что до конца 2022 года складные девайсы займут около одного процента на рынке смартфонов. Через два года доля аппаратов со складным дисплеем может составить более 2,5 процента.