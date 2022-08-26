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Популярность складных смартфонов оценили

TrendForce: складные устройства получат долю один процент от рынка смартфонов в 2022 году

Фото: Mika Baumeister / Unsplash

Аналитики TrendForce оценили перспективы складных телефонов. Исследование опубликовано на сайте фирмы.

По мнению экспертов компании, до конца 2022 года складные девайсы займут около одного процента на рынке смартфонов. Долю в 1,1 процента специалисты назвали справедливой, учитывая развитие технологий и уровень проникновения новых компонентов. Также в отчете говорится, что к концу 2024 года доля аппаратов со складным дисплеем составит более 2,5 процента.

«Есть возможность дать глоток свежего воздуха рынку, погрязшему в вялых потребительских настроениях, вызванных инфляцией, и вывести складные мобильные телефоны в мейнстрим», — заметили авторы исследования. По словам специалистов, популярный складной аппарат будет иметь экран с вертикальной или горизонтальной ориентацией — на 6,5-7 и 7,5-8 дюйма соответственно. Частоты обновления составит до 120 герц.

В материале говорится, что важную роль в производстве подобных устройств играет и будет продолжать играть компания Samsung Display Company, которая производит гибкие панели. Однако по мере совершенствования отраслевой цепочки на рынке появятся новые фирмы.

В середине августа топ-менеджеры Samsung оценили рост рынка складных смартфонов и назвали их устройствами будущего. По оценке главы мобильного подразделения корпорации Тэ Мун Ро, к 2025 году телефоны со складным экраном будут составлять 50 процентов от общего количества поставленных на рынок Samsung смартфонов.

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Андрей Ставицкий
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