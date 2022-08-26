Популярность складных смартфонов оценили

TrendForce: складные устройства получат долю один процент от рынка смартфонов в 2022 году

Аналитики TrendForce оценили перспективы складных телефонов. Исследование опубликовано на сайте фирмы.

По мнению экспертов компании, до конца 2022 года складные девайсы займут около одного процента на рынке смартфонов. Долю в 1,1 процента специалисты назвали справедливой, учитывая развитие технологий и уровень проникновения новых компонентов. Также в отчете говорится, что к концу 2024 года доля аппаратов со складным дисплеем составит более 2,5 процента.

«Есть возможность дать глоток свежего воздуха рынку, погрязшему в вялых потребительских настроениях, вызванных инфляцией, и вывести складные мобильные телефоны в мейнстрим», — заметили авторы исследования. По словам специалистов, популярный складной аппарат будет иметь экран с вертикальной или горизонтальной ориентацией — на 6,5-7 и 7,5-8 дюйма соответственно. Частоты обновления составит до 120 герц.

В материале говорится, что важную роль в производстве подобных устройств играет и будет продолжать играть компания Samsung Display Company, которая производит гибкие панели. Однако по мере совершенствования отраслевой цепочки на рынке появятся новые фирмы.

В середине августа топ-менеджеры Samsung оценили рост рынка складных смартфонов и назвали их устройствами будущего. По оценке главы мобильного подразделения корпорации Тэ Мун Ро, к 2025 году телефоны со складным экраном будут составлять 50 процентов от общего количества поставленных на рынок Samsung смартфонов.