Франция неофициально призналась в неспособности поставлять оружие Украине

Politico: Франция неофициально признала, что больше не может поставлять оружие Украине

Французские власти в неофициальных беседах заявляют, что больше не могут поставлять оружие Украине из-за состояния собственных запасов. Об этом пишет издание Politico.

По данным журналистов, Париж надеется компенсировать истощение запасов за счет гражданской помощи, организовав для этих целей специальную конференцию в текущем месяце.

Ранее посол Польши при НАТО Томаш Шатковский заявил, что замедление поставок вооружения Украине со стороны стран НАТО связано с усталостью общества и опустошением складов военной техники. «Много стран уже с этим столкнулись — поддерживать минимальные [боевые] возможности или будем дальше поддерживать Украину», — отметил он.

Во вторник, 29 ноября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава не намерена передавать Киеву свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. «Наши системы Patriot, которые нам поступят, надеюсь, уже скоро, точно будут служить для защиты польского неба, так как это только первые батареи, которые к нам поступают», — объяснил он.