Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:50, 1 декабря 2022Мир

Франция неофициально призналась в неспособности поставлять оружие Украине

Politico: Франция неофициально признала, что больше не может поставлять оружие Украине

Фото: Bertrand Guay / Reuters

Французские власти в неофициальных беседах заявляют, что больше не могут поставлять оружие Украине из-за состояния собственных запасов. Об этом пишет издание Politico.

По данным журналистов, Париж надеется компенсировать истощение запасов за счет гражданской помощи, организовав для этих целей специальную конференцию в текущем месяце.

Ранее посол Польши при НАТО Томаш Шатковский заявил, что замедление поставок вооружения Украине со стороны стран НАТО связано с усталостью общества и опустошением складов военной техники. «Много стран уже с этим столкнулись — поддерживать минимальные [боевые] возможности или будем дальше поддерживать Украину», — отметил он.

Во вторник, 29 ноября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава не намерена передавать Киеву свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. «Наши системы Patriot, которые нам поступят, надеюсь, уже скоро, точно будут служить для защиты польского неба, так как это только первые батареи, которые к нам поступают», — объяснил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль отверг легитимность попыток создания Западом трибунала по Украине
Минобороны показало кадры удара российских минометчиков по диверсантам ВСУ
Уплывших на Аляску россиян посадили в изолятор
Российский самолет по вине пилотов сел с четырьмя лопнувшими колесами в Иркутске
Державшие дочь на цепи многодетные родители из России предстанут перед судом
Описано будущее отношений России и Запада после окончания конфликта на Украине
В Полтавской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Лавров заявил об отсутствии интереса к потолку цен на российскую нефть
Москвичка потушила окурок о стоящий в подъезде ботинок и загорелась
Популярный комик рассказал о противоречивых впечатлениях от родного города
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.