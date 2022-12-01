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11:34, 1 декабря 2022Россия

В Совфеде предложили создать трибунал по колонизации Францией стран Африки

Сенатор Цеков предложил создать трибунал по колонизации Францией стран Африки

Фото: Reuters

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков предложил создать трибунал по колонизации Францией стран Африки. Так он отреагировал на начало работы по созданию спецтрибунала по событиям на Украине, пишет РИА Новости.

По словам парламентария, никакого права у Евросоюза на создание трибунала нет. С их стороны это лицемерие в квадрате, подчеркнул Цеков.

«Если бы во Франции были бы такими уж суперобъективными, то также предложили бы создать трибунал по Ираку, который американцы уничтожили, трибунал по Югославии, которую НАТО бомбила, трибунал по Ливии, которую они тоже уничтожили, и французы прежде всего», — добавил сенатор.

1 декабря МИД Франции сообщил о начале работы по созданию специального трибунала в отношении России из-за якобы совершенных преступлений на Украине. Уточняется, что Париж приступил к соответствующей работе совместно с иностранными партнерами.

До этого Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН.

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Сергей Истомин
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