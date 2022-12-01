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01:30, 1 декабря 2022Мир

Франция начала работу по созданию спецтрибунала над Россией

МИД Франции: Париж начал работу по созданию спецтрибунала над Россией из-за Украины

Фото: Unsplash.com

МИД Франции сообщил о начале работы по созданию специального трибунала в отношении России из-за якобы совершенных преступлений на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя французского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, Париж приступил к соответствующей работе совместно с иностранными партнерами.

Что касается предложения о создании специального трибунала по преступлениям России на Украине, мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнерами

МИД Франции

Источник подчеркнул, что Франция также поддерживает расследования украинских правоохранителей и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях.

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Идея Еврокомиссии

30 ноября Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН.

Она также предложила в короткие сроки создать структуру с замороженными активами России, которая будет заниматься управлением и инвестированием этих денег. В ЕК уточнили, что средства должны пойти на компенсацию ущерба, который Украина понесла в ходе спецоперации.

Ущерб Украины оценивается в 600 миллиардов евро. Россия и ее олигархи должны компенсировать ущерб Украины и покрыть расходы на восстановление страны. И у нас есть способы заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центробанка и 19 миллиардов евро денег российских олигархов

Урсула фон дер Ляйен

Согласно заявлению, Еврокомиссия планирует работать над международным соглашением, которое позволит реализовать идею.

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«Они сами придумывают правила»: реакция России

Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя инициативу фон дер Ляйен о создании трибунала под эгидой ООН, назвал эту идею попыткой придать легитимность отъему российских активов и беззаконию в отношении Москвы.

Оценивая идею ЕС, дипломат назвал ее «примером того, что они называют "международный порядок, основанный на правилах" — они эти правила придумывают, потом выдают их за универсальные».

Как считает Небензя, западные страны таким образом хотят «дотянуться до замороженных российских активов».

Они будут пытаться обосновать это принятой Генассамблеей резолюцией, пытаясь придать этому беззаконию некую форму легитимности. Вот для чего это им нужно

Василий Небензя постпред России при ООН

Дипломат добавил, что представители ЕС «хотят получить "продавленное" решение Генассамблеи», когда она приняла резолюцию о репарациях Украине со стороны России. Дипломат подчеркнул, что у Генассамблеи нет компетенции для принятия подобных решений, это является прерогативой Совета Безопасности ООН.

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Марина Совина
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