Закрытие магазина H&M в центре Москвы сняли на видео

Закрытие шведского магазина H&M на Тверской улице в Москве сняли на видео

Закрытие шведского магазина одежды, обуви и аксессуаров H&M на Тверской улице в центре Москвы сняли на видео. Соотвествующий ролик появился в Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».

На кадрах видно, как сотрудники торговой точки убирают рекламные баннеры. Кроме того, на камеру запечатлена вывеска с обращением к покупателям, в котором сказано, что магазин окончательно закрыт, а все приобретенные и неподошедшие товары можно вернуть через пункты CDEK.

18 июля H&M объявил о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации. Генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон поблагодарила российских сотрудников за работу.

В ноябре также сообщалось, что H&M в России заменят магазины отечественных брендов. По словам руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежды Цветковой, торговые площадки шведского ретейлера займут Lime, «Снежная королева», а также входящие в группу компаний Melon Fashion Group (МФГ) Zarina, Befree, Sela, Love Republic.