Еще одна ближневосточная страна смягчила правила въезда для россиян

Ирак отменил сертификаты о вакцинации для въезда россиян в страну с 1 декабря

Власти Ирака смягчили правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян, с 1 декабря. Об этом свидетельствуют данные Международной Ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Согласно обновленным протоколам, въезжающие в ближневосточную страну путешественники больше не обязаны предоставлять сертификаты о вакцинации против COVID-19. Кроме того, с 1 декабря республика отменила требование об обязательном карантине для прибывающих российских отдыхающих.

Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи также смягчили правила въезда для иностранцев, в том числе россиян. Теперь въезжающие в страну отдыхающие больше не обязаны сдавать ПЦР-тест на COVID-19.