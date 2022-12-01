Япония приняла «беспрецедентное» решение по сотрудничеству с США

Shūkan Gendai: Япония отказалась сотрудничать с США в разработке нового истребителя

Япония приняла «беспрецедентное» решение отказаться от сотрудничества с США в области разработки нового истребителя из-за нежелания американской Lockheed Martin предоставить ей передовые технологии. Об этом пишет Shūkan Gendai.

В качестве партнеров по проекту Минобороны Японии выбрало Великобританию и Италию. Однако, отмечает издание, в этой связи «возникла крайне необычная ситуация», поскольку японские истребители всегда были либо произведены в США, либо разработаны совместно с ними.

По словам источника издания в японском оборонном ведомстве, американская корпорация Lockheed Martin не захотела поделиться с Токио продвинутыми технологиями для создания нового японского истребителя. В то же время британская BAE Systems, напротив, пообещала «полную прозрачность». Поэтому решение о сотрудничестве с Лондоном и отказе от Вашингтона было принято еще до конца года.

Издание приходит к выводу, что в результате Токио ожидают «новые вызовы», связанные с сотрудничеством с Британией, а перспективы проекта пока остаются туманными.

Совместные исследования Японии и Великобритании начались в январе 2022 года. Ожидается, что истребитель F-X будет выпущен к 2035 году. К тому времени, говорится в материале, F-2 будет снят с вооружения.