Япония захотела привлечь Италию к разработке нового истребителя

NHK: Япония планирует привлечь Италию к разработке истребителя нового поколения F-X

Минобороны Японии рассматривает возможность привлечения Италии к разработке военного самолета нового поколения F-X, который должен прийти на замену японским истребителям F-2. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники.

Уточняется, что намерение Токио работать с итальянскими разработчиками обосновано тем фактом, что они сотрудничают с Великобританией, которая уже участвует в создании истребителя F-X. В японском МИД рассказали, что бюджет проекта составляет 143,2 миллиарда йен.

Как отмечает издание, совместные исследования Японии и Великобритании начались в январе 2022 года. Ожидается, что истребитель F-X будет выпущен к 2035 году. К тому времени, говорится в материале, F-2 будет снят с вооружения.