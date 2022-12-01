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11:11, 1 декабря 2022Россия

Сенатор сравнил с политической проституцией заявления Франции о суде над Россией

Сенатор Климов сравнил с политической проституцией заявления Франции о трибунале над РФ
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Заявления властей Франции об участии в проведении трибунала над Россией заставили члена Совета Федерации Андрея Климова порассуждать о политической проституции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Таким образом сенатор отреагировал на заявления МИД Франции о начале работы по созданию специального суда в отношении России из-за якобы совершенных преступлений на Украине.

Климов сравнил заявления французских чиновников с поведением девиц из борделя.

«​​Термин политическая проституция не требует объяснений, и примеров ему предостаточно. Особенно наглядны они в странах, до сих пор полагающих себя великими державами, хотя их руководители ведут себя a la продажные девицы из низкопробных парижских борделей времен Анри де Тулуз-Лотрека», — заявил он.

Климов напомнил о колониальной политике Франции, а также о ее участии в кровопролитных войнах и поддержке смены режима на Украине и отметил, что после перечисленного слышать от Франции о трибунале ему противно.

30 ноября Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН.

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Марк Леонов
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