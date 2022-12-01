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08:00, 1 декабря 2022Экономика

Целесообразность покупки более дешевых российских машин в Казахстане оценили

Автоэксперт Якушенко: россиянам нецелесообразно покупать более дешевую Lada в Казахстане

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Несмотря на то, что цены на Lada в Казахстане оказались ниже российских, покупка авто за границей на данный момент для граждан России является нецелесообразной, считает автоэксперт Евгений Якушенко. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Lada Granta, Lada Niva Travel, Niva Legend, Lada Vesta в России стоят дороже, чем в Казахстане — это один из главных экспортных рынков для «АвтоВАЗа».

Я считаю, что никакой целесообразности в покупке автомобиля эконом-класса за границей на данный момент нет, разница не столь велика. Вы понесете затраты на поездку туда-обратно, на проживание, не считая таможенных сборов, пошлин

Евгений Якушенкоавтоэксперт

«Если тебе совсем нечем заняться и ты не ценишь свое время, может быть, какую-то копеечку и выгадаешь, но я не думаю, что это будет что-то значительное», — поделился Якушенко.

Разница в цене, по мнению автоэксперта, вполне предсказуема. Это связано с санкциями в отношении России. В частности, сейчас на российском рынке представлено меньше марок, а в Казахстане конкуренция больше.

«Кроме того, люди в России живут побогаче, чем в Казахстане, соответственно, с нас можно больше денег поиметь, нежели с казахов. Между прочим, до ввода санкций, еще два года назад, условно, даже по России цены отличались, машина в Москве стоила одних денег, а во Владимирской или Рязанской области эту машину можно было купить дешевле», — высказался он.

Granta — самая популярная машина в России по итогам продаж за 10 месяцев этого года с показателем в 67 355 проданных автомобилей.

Ранее в России была продлена на 2023 год программа льготного автокредитования. На начало ноября этого года по ней было продано свыше 34 тысяч автомобилей.

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Екатерина Смирная
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