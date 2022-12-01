Лавров заявил о готовности вернуться к диалогу по гарантиям безопасности

Лавров заявил о готовности вернуться к диалогу с Западом по гарантиям безопасности

Москва готова вернуться к диалогу по гарантиям безопасности, если западная сторона осознает свои ошибки, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция пресс-конференции доступна на YouTube-канале министерства.

«Если наши западные собеседники осознают свои ошибки и выразят готовность к обсуждению тех документов, которые мы предлагали в декабре, — думаю, это будет позитивным фактом. Сомневаюсь, что они найдут в себе силы и разум это сделать, но если вдруг такое произойдет, то, конечно, мы будем готовы вернуться к разговору с ними», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что Москва не заинтересована в построении системы безопасности в Европе без участия России. «Нам такая безопасность не нужна. Вся безопасность Европы сейчас сводится к тому, что она полностью подчинилась Соединенным Штатам», — заявил он.