Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:24, 1 декабря 2022Мир

Лавров заявил о готовности вернуться к диалогу по гарантиям безопасности

Лавров заявил о готовности вернуться к диалогу с Западом по гарантиям безопасности

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Москва готова вернуться к диалогу по гарантиям безопасности, если западная сторона осознает свои ошибки, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция пресс-конференции доступна на YouTube-канале министерства.

«Если наши западные собеседники осознают свои ошибки и выразят готовность к обсуждению тех документов, которые мы предлагали в декабре, — думаю, это будет позитивным фактом. Сомневаюсь, что они найдут в себе силы и разум это сделать, но если вдруг такое произойдет, то, конечно, мы будем готовы вернуться к разговору с ними», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что Москва не заинтересована в построении системы безопасности в Европе без участия России. «Нам такая безопасность не нужна. Вся безопасность Европы сейчас сводится к тому, что она полностью подчинилась Соединенным Штатам», — заявил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Кремль отверг легитимность попыток создания Западом трибунала по Украине
Константин Богомолов высказался об отъезде из России
В Европе «из-за России» допускали отправку ровера ExoMars вместо Марса в музей
Названы причины немедленно отправить ребенка в больницу
Лавров озвучил цель Запада в конфликте на Украине
Минобороны показало кадры удара российских минометчиков по диверсантам ВСУ
Уплывших на Аляску россиян посадили в изолятор
Российский самолет по вине пилотов сел с четырьмя лопнувшими колесами в Иркутске
Державшие дочь на цепи многодетные родители из России предстанут перед судом
Описано будущее отношений России и Запада после окончания конфликта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.