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12:16, 1 декабря 2022Мир

Лавров выступил против построения системы безопасности в Европе без России

Глава МИД РФ Лавров выступил против построения системы безопасности в Европе без России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Москва не заинтересована в построении системы безопасности в Европе без участия России, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция пресс-конференции по проблематике европейской безопасности доступна на сайте ведомства.

«Нам такая безопасность не нужна. Вся безопасность Европы сейчас сводится к тому, что она полностью подчинилась Соединенным Штатам», — заявил он. Лавров добавил, что если Запад осознает свои ошибки, то Россия будет всегда готова вернуться к диалогу.

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Также на пресс-конференции глава ведомства заявил, что НАТО претендует на доминирование в общепланетарном масштабе. Дипломат отметил, что претензии альянса выходят далеко за рамки европейского континента.

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Глеб Бажуткин
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