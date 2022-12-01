Лавров выступил против построения системы безопасности в Европе без России

Глава МИД РФ Лавров выступил против построения системы безопасности в Европе без России

Москва не заинтересована в построении системы безопасности в Европе без участия России, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция пресс-конференции по проблематике европейской безопасности доступна на сайте ведомства.

«Нам такая безопасность не нужна. Вся безопасность Европы сейчас сводится к тому, что она полностью подчинилась Соединенным Штатам», — заявил он. Лавров добавил, что если Запад осознает свои ошибки, то Россия будет всегда готова вернуться к диалогу.

Также на пресс-конференции глава ведомства заявил, что НАТО претендует на доминирование в общепланетарном масштабе. Дипломат отметил, что претензии альянса выходят далеко за рамки европейского континента.