Лавров заявил об отсутствии интереса к потолку цен на российскую нефть

Глава МИД России Лавров заявил, что Москва не будет опираться на потолок цен на нефть

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Москва будет напрямую договариваться со странами, куда будет поставлять нефть. Поэтому у нее отсутствует интерес к решению Европейского союза о потолке цен. Трансляция пресс-конференции министра в четверг, 1 декабря, доступна на YouTube.

«Партнеры, которые продолжают с нами работать, не будут озираться на эти потолки и не будут давать никаких гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит», — подчеркнул он.

Министр также заявил, что в переговорах с такими странами, как Китай, Индия или Турция присутствует «элемент баланса интересов как по срокам, как по объемам, так и по цене». «Решаться это должно на взаимной основе между производителем и потребителем, а не каким-то дядей, который просто решил кого-то наказать», — добавил Лавров.

Как сообщало агентство Bloomberg, сейчас в ЕС рассматривают снижение лимита цен до 60 долларов за баррель. Источники агентства указывают, что такой уровень мог бы устроить большее число членов блока и стран «Большой семерки». Впрочем, обсуждения продолжаются.