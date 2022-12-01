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13:19, 1 декабря 2022Мир

Лавров заявил об отсутствии интереса к потолку цен на российскую нефть

Глава МИД России Лавров заявил, что Москва не будет опираться на потолок цен на нефть

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Москва будет напрямую договариваться со странами, куда будет поставлять нефть. Поэтому у нее отсутствует интерес к решению Европейского союза о потолке цен. Трансляция пресс-конференции министра в четверг, 1 декабря, доступна на YouTube.

«Партнеры, которые продолжают с нами работать, не будут озираться на эти потолки и не будут давать никаких гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит», — подчеркнул он.

Министр также заявил, что в переговорах с такими странами, как Китай, Индия или Турция присутствует «элемент баланса интересов как по срокам, как по объемам, так и по цене». «Решаться это должно на взаимной основе между производителем и потребителем, а не каким-то дядей, который просто решил кого-то наказать», — добавил Лавров.

Как сообщало агентство Bloomberg, сейчас в ЕС рассматривают снижение лимита цен до 60 долларов за баррель. Источники агентства указывают, что такой уровень мог бы устроить большее число членов блока и стран «Большой семерки». Впрочем, обсуждения продолжаются.

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Виктория Кондратьева
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