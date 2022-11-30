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19:42, 30 ноября 2022Экономика

В Европе задумались о потолке для российской нефти в 60 долларов

Bloomberg: страны ЕС рассматривают снижение лимита цен на нефть до 60 долларов за баррель

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Европе задумались о новом уровне потолка цен для нефти из России. Как стало известно Bloomberg, сейчас в ЕС рассматривают снижение лимита цен до 60 долларов за баррель.

Источники агентства указывают, что такой уровень мог бы устроить большее число членов блока и стран «Большой семерки». Однако обсуждения все еще продолжаются, и пока неясно, какой будет конечная цена. Цена в 60 баррелей за бочку на официальное обсуждение пока не выдвигалась.

Переговоры Европе зашли в тупик с прошлой недели. Польша и страны Балтии потребовали цену, которая оказывает большее давление на Москву, утверждая, что нынешние предложения, которые снизились до 62 долларов, слишком щедры. Греция и другие страны-поставщики выступали за более высокую стоимость, не ниже 70 долларов.

Brent от TradingView

Еврокомиссия, по данным Politico, уже назначила встречу для обсуждения потолка цен на нефть. Ожидается, что переговоры пройдут на этой неделе. Предельную цену, по словам источников, могут установить на уровне 62 долларов за баррель.

Евросоюз стремится согласовать потолок цен на российское топливо до 5 декабря, когда вступит в силу запрет на страхование, транспортировку и обслуживание танкеров с российской нефтью, если цена ее приобретения будет выше установленного предела.

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Платон Щукин
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