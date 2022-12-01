У россиян стали красть больше денег

ЦБ: за последние три года средняя сумма хищений кибермошенниками выросла до ₽14,5 тысячи

Кибермошенники стали красть у клиентов российских банков в среднем 14,5 тысячи рублей — за последние три года показатель вырос на 30 процентов, пишет ТАСС со ссылкой на слова директора департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова.

«Мы наблюдали рост средней суммы одного хищения, совершенного с использованием приемов и методов социальной инженерии, что в целом привело к увеличению общего размера ущерба по операциям без согласия клиента», — рассказал он. Уваров отметил, что за данный период число таких операций выросло на 34 процента, а объем украденных денег — на 39 процентов.

Согласно данным регулятора, с января по сентябрь текущего года было зафиксировано около 700 тысяч случаев хищений. Мошенники похитили у клиентов банка почти 10 миллиардов рублей. Уваров предупредил, что злоумышленники пытаются обмануть граждан, используя новостную повестку, в том числе представляясь сотрудниками ЦБ или Следственного комитета.

Также участились кражи средств россиян в третьем квартале 2022 года. Тогда мошенники похитили на 24 процента больше денег, чем годом ранее: почти 4 миллиарда рублей. Вернуть удалось 3,4 процента (134,3 миллиона рублей) от общей суммы хищений.

С октября у россиян появился новый способ защититься от мошенников — клиенты банков получили возможность ограничивать дистанционный доступ к своим счетам. Теперь они могут самостоятельно устанавливать запрет на отдельные онлайн-операции и услуги, в том числе на онлайн-кредитование, а также на все операции сразу.