Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:20, 1 декабря 2022Экономика

У россиян стали красть больше денег

ЦБ: за последние три года средняя сумма хищений кибермошенниками выросла до ₽14,5 тысячи

Фото: Shutterstock

Кибермошенники стали красть у клиентов российских банков в среднем 14,5 тысячи рублей — за последние три года показатель вырос на 30 процентов, пишет ТАСС со ссылкой на слова директора департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова.

«Мы наблюдали рост средней суммы одного хищения, совершенного с использованием приемов и методов социальной инженерии, что в целом привело к увеличению общего размера ущерба по операциям без согласия клиента», — рассказал он. Уваров отметил, что за данный период число таких операций выросло на 34 процента, а объем украденных денег — на 39 процентов.

Согласно данным регулятора, с января по сентябрь текущего года было зафиксировано около 700 тысяч случаев хищений. Мошенники похитили у клиентов банка почти 10 миллиардов рублей. Уваров предупредил, что злоумышленники пытаются обмануть граждан, используя новостную повестку, в том числе представляясь сотрудниками ЦБ или Следственного комитета.

Материалы по теме:
Афера Трейдера Иссы. Как россияне поверили советам блогера в Telegram и потеряли миллионы долларов на криптовалюте
Афера Трейдера Иссы.Как россияне поверили советам блогера в Telegram и потеряли миллионы долларов на криптовалюте
13 сентября 2022
Сыграли в ящик. Мир столкнулся с переизбытком контейнеров. Почему это плохой знак для глобальной экономики?
Сыграли в ящик.Мир столкнулся с переизбытком контейнеров. Почему это плохой знак для глобальной экономики?
25 ноября 2022

Также участились кражи средств россиян в третьем квартале 2022 года. Тогда мошенники похитили на 24 процента больше денег, чем годом ранее: почти 4 миллиарда рублей. Вернуть удалось 3,4 процента (134,3 миллиона рублей) от общей суммы хищений.

С октября у россиян появился новый способ защититься от мошенников — клиенты банков получили возможность ограничивать дистанционный доступ к своим счетам. Теперь они могут самостоятельно устанавливать запрет на отдельные онлайн-операции и услуги, в том числе на онлайн-кредитование, а также на все операции сразу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Кремль отверг легитимность попыток создания Западом трибунала по Украине
Минобороны показало кадры удара российских минометчиков по диверсантам ВСУ
Уплывших на Аляску россиян посадили в изолятор
Российский самолет по вине пилотов сел с четырьмя лопнувшими колесами в Иркутске
Державшие дочь на цепи многодетные родители из России предстанут перед судом
Описано будущее отношений России и Запада после окончания конфликта на Украине
В Полтавской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Лавров заявил об отсутствии интереса к потолку цен на российскую нефть
Москвичка потушила окурок о стоящий в подъезде ботинок и загорелась
Популярный комик рассказал о противоречивых впечатлениях от родного города
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.