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18:35, 1 декабря 2022Наука и техника

Роботов научили ходить и не падать

IEEE Spectrum: роботов-гуманоидов научили находить точку опоры при падении

Кадр: Jean-Baptiste Mouret / YouTube

Специалисты из института INRIA (Франция) создали алгоритм, который помогает роботу найти точку опоры при потере устойчивости. Об этом сообщает журнал IEEE Spectrum.

На основе человекоподобного робота TALOS ученым удалось воспроизвести алгоритм, который позволяет машине сохранить устойчивость при падении. Как только робот чувствует потерю равновесия, специальный механизм начинает искать новую точку опоры.

По словам исследователей, задача не упасть в случае потери равновесия достаточно проста для людей и находится на уровне инстинктов. Энтузиасты отметили, что при падении человек выставляет свободную конечность и упирается в стену или другой объект. У роботов-гуманоидов подобная механика отсутствует.

В рамках эксперимента специалисты отключали одну из конечностей робота и заставляли находить решение проблемы. Специалисты отметили, что в трех случаях из четырех машина успешно активировала так называемый D-Reflex и сохраняла равновесие.

В сентябре японские ученые рассказали о создании модели искусственного интеллекта, которая помогает роботу поддерживать беседу с человеком с помощью смеха. Перед инженерами стояла задача сделать диалоги между машинами и людьми более реалистичными.

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Андрей Ставицкий
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