Роботов научили смеяться

Frontiers: роботам показали 80 диалогов людей, чтобы научить их смеяться

Японские ученые настроили модель искусственного интеллекта таким образом, чтобы робот поддерживал беседу с человеком с помощью смеха. Научная работа была опубликовано в журнале Frontiers in Robotics and AI.

Специалисты Киотского университета (Япония) настроили модель ИИ для робота Эрика таким образом, чтобы андроид использовал смех в разговоре с людьми. По словам ученых, задача стояла не просто в добавлении звуков смеха в речь робота, а в релевантной реакции компьютера на шутку человека. Таким образом можно сделать диалоги между роботами и людьми более реалистичными.

«Один из способов, которым робот может сопереживать пользователю — смех», — объяснил доктор Кодзи Иноуэ, говоря о важности эмпатии. В описанной модели живой человек сперва смеется, а затем ИИ анализирует его смех и решает, как на него отреагировать. В этом случае работают три подсистемы: первая распознает смех, вторая — принимает решение о том, нужно ли реагировать, третья — выбирает тип смеха. Для обучения системы инженеры показали роботам около 80 диалогов людей.

По словам ученых, тип смеха также очень важен, потому что в некоторых случаях вежливое хихиканье может быть более уместным, чем громкое фырканье. «Роботы на самом деле должны иметь особый характер, и мы думаем, что они могут показать это своими смехом, взглядом, жестами и стилем речи», — отметил Иноуэ. Ученый подчеркнул, что на создание реалистичной модели поведения может уйти от 10 до 20 лет.

В июле ученые Калифорнийского университета в Беркли (UC) рассказали о создании нейросети, которая помогает роботам самообучаться. Искусственный интеллект позволил научиться роботам ходить за один час.