Стала известна цена подарка Филиппа Киркорова на 11-летие дочери

Певец Филипп Киркоров подарил дочери на 11-летие серьги Louis Vuitton за 52 тысячи рублей

Стала известна цена подарка российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова на 11-летие дочери. Соответствующую информацию и видео приводит Telegram-канал Super.ru.

Так, на размещенных кадрах певец поздравил Аллу-Викторию с днем рождения и вручил ей коллекционные серьги французского модного бренда Louis Vuitton. Затем девочка надела украшения и продемонстрировала их на камеру.

Отмечается, что цена данного набора из трех серег составляет 52 тысячи рублей. Согласно описанию на официальном сайте, украшения с отделкой из эмали ручной работы выполнены в форме сердца, утки и тигра и созданы маркой совместно с японским дизайнером Nigo.

Ранее в декабре Филипп Киркоров описал свою любовь к нелепым нарядам фразой «я — клоун». Артист посетил показ фильма «Елки-9», который состоялся 30 ноября, в желтых брюках, разноцветной футболке и куртке. При этом его образ дополняли черная кепка бренда Moschino, солнцезащитные очки и массивные цепи.