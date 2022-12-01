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17:38, 1 декабря 2022Ценности

Стала известна цена подарка Филиппа Киркорова на 11-летие дочери

Певец Филипп Киркоров подарил дочери на 11-летие серьги Louis Vuitton за 52 тысячи рублей

Кадр: Telegram-канал Super.ru

Стала известна цена подарка российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова на 11-летие дочери. Соответствующую информацию и видео приводит Telegram-канал Super.ru.

Так, на размещенных кадрах певец поздравил Аллу-Викторию с днем рождения и вручил ей коллекционные серьги французского модного бренда Louis Vuitton. Затем девочка надела украшения и продемонстрировала их на камеру.

Отмечается, что цена данного набора из трех серег составляет 52 тысячи рублей. Согласно описанию на официальном сайте, украшения с отделкой из эмали ручной работы выполнены в форме сердца, утки и тигра и созданы маркой совместно с японским дизайнером Nigo.

Ранее в декабре Филипп Киркоров описал свою любовь к нелепым нарядам фразой «я — клоун». Артист посетил показ фильма «Елки-9», который состоялся 30 ноября, в желтых брюках, разноцветной футболке и куртке. При этом его образ дополняли черная кепка бренда Moschino, солнцезащитные очки и массивные цепи.

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Карина Черных
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