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04:57, 1 декабря 2022Силовые структуры

Суд заочно арестовал задержанного в Германии бизнесмена Орехова

Мещанский суд Москвы заочно арестовал задержанного в Германии бизнесмена Орехова

Фото: Shutterstock

Мещанский суд Москвы заочно арестовал российского бизнесмена Юрия Орехова, который был взят под стражу в Германии по обвинению в отмывании денег и незаконном получении военных технологий США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Предпринимателю избрана мера пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента задержания на территории России, указали в ведомстве. Бизнесмена обвиняют в отмывании денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем.

Ранее Мещанский суд Москвы заочно арестовал сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Ему может грозить до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей по пунктам «а, б» части 2 статьи 174 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем») УК РФ.

В октябре сообщалось, что США предъявили пяти гражданам России, в том числе Уссу и Орехову, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Усса арестовали в Италии, Орехов был задержан в Германии. Согласно пресс-релизу, они проходят «экстрадиционные процедуры».

Марина Совина
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