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18:02, 1 декабря 2022Путешествия

Фейковые гладиаторы в Италии вымогали деньги у туристов и попались полиции

Переодевавшиеся в гладиаторов жители Италии вымогали у туристов деньги за фото у Колизея

Фото: Kika Press / Globallookpress.com

Переодевавшиеся в гладиаторов трое жителей Италии вымогали деньги у туристов в Риме и попались сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба главного управления полиции итальянской столицы на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Злоумышленники действовали около одной из наиболее популярных достопримечательностей города — Колизея. Фейковые гладиаторы предлагали отдыхающим сфотографироваться с ними на фоне древнеримского амфитеатра, после чего вымогали у них деньги с применением угроз, а в некоторых случаях и насилия.

Отмечается, что в период с августа по сентябрь 2022 года в городскую полицию активно начали поступать жалобы от туристов, у которых переодетые в костюмы местные жители требовали за фото у Колизея денежные средства в размере до 500 евро.

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«В частности, турист из Северной Италии сообщил, что за фото [мошенники] попросили у него 40 евро, после получения отказа двое из трех подозреваемых окружили его и, угрожая избиением, вымогали у него 150 евро», — говорится в публикации. Также известно еще об одном преступлении: ирландского путешественника, отказавшегося платить за снимок из-за отсутствия наличных денег, злоумышленники отвели к ближайшему банкомату и заставили снять с банковской карты 250 евро.

По данным ведомства, при содействии прокуратуры Рима сотрудники полиции опознали троих преступников. Двоих поместили под домашний арест, один заключен под стражу до суда. В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что мошенник под видом священника с Библией в руках украл у туристки мобильный телефон в крупном курортном городе в Мексике. Пожилой мужчина приблизился к столику, за которым ела отдыхающая, и завел с ней разговор, положив книгу на мобильный телефон женщины. После небольшой паузы злоумышленник взял в руки Библию, одновременно держась за смартфон.

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Валентина Процкова
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Фейковые гладиаторы в Италии вымогали деньги у туристов и попались полиции
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