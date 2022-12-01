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17:12, 1 декабря 2022Силовые структуры

Генерал ФСБ в отставке высказался о посылках со взрывчаткой в Испании

Экс-сотрудник ФСБ Михайлов усомнился, что распространителя взрывчатки в Испании найдут

Фото: Juan Medina / Reuters

Прецедентов, когда в различные ведомства разным лицам приходили посылки со взрывчаткой и другими опасными веществами, очень много, проводились расследования, однако чаще всего они заканчивались ничем. Вероятнее всего, то же будет справедливо и для посылок со взрывчаткой в Испании. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Почтовый канал всегда использовали для пересылки опасных веществ, такие случаи бывали и в России, и в СССР: отправляли посылку, которая взрывалась при вскрытии, люди гибли. Такая форма сведения счетов. На сегодняшний день сложно предположить, кто именно стал организатором провокаций в Испании, какую цель преследовали террористы», — сказал Михайлов.

Он напомнил, что случаи отправки опасных посылок были и в США, когда адресату приходили споры сибирской язвы. Были и обратные прецеденты: вскрывались посылки с кажущимся опасным веществом, которое в итоге оказывалось сахаром или мукой.

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«Конечно, в ближайшее время не только в Испании, но и в почтовых ведомствах в других странах, вероятно, усилят меры безопасности. Возможно, организуют какой-то дополнительный контроль. Но насколько это окажется эффективно, сказать сложно, потому что часто подобные меры носят временный характер», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Он также добавил, что подобные случаи необходимо расследовать, однако чаще всего расследования аналогичных происшествий заканчивались ничем.

«Честно говоря, не сталкивался с тем, чтобы отправитель был обнаружен. По крайней мере, не помню ни одного громкого процесса», — сказал Михайлов.

Ранее стало известно, что в Испании очередная подозрительная посылка была найдена в посольстве США в Мадриде. Об этом сообщает телеканал La Sexta.

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Наталия Белова
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