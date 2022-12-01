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16:31, 1 декабря 2022Мир

Очередную подозрительную посылку нашли в посольстве США в Испании

Подозрительная посылка найдена в посольстве США в Испании

Фото: Juan Medina / Reuters

В Испании очередная подозрительная посылка, в которой может находится бомба, была найдена в посольстве США в Мадриде. Об этом сообщает телеканал La Sexta.

Информацию о находке подтвердили в полиции, район возле здания посольства оцеплен.

EuropaPress уточняет, что посылка была обнаружена около 12:30 по местному времени службой безопасности дипмиссии, был активирован соответствующий антитеррористический протокол.

Антон Похиляк
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