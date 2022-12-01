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14:07, 1 декабря 2022Мир

Очередную посылку с бомбой в Испании прислали премьер-министру

Reuters: очередную посылку с бомбой в Испании прислали премьер-министру
Педро Санчес

Педро Санчес. Фото: Isabel Infantes / Globallookpress.com

Офис премьер-министра Испании Педро Санчеса подтвердил, что главе кабмина была отправлена посылка со взрывным устройством. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МВД Испании.

Агентство уточняет, что в офис Санчеса еще 24 ноября поступил сверток со взрывным устройством, похожий на посылку, которая ранее взорвалась в посольстве Украины в Мадриде 30 ноября.

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МВД Испании подчеркивает, что меры безопасности вокруг дипломатических зданий и в общественных местах должны быть усилены.

Отмечается, что это уже четвертый аналогичный инцидент. Ранее сообщалось, что посылка с бомбой была обнаружена на военной авиабазе Торрехон-де-Ардос в Испании. До этого оружейная компания Instalaza, расположенная в Сарагосе, также получила похожую посылку.

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Глеб Бажуткин
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