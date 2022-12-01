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11:31, 1 декабря 2022Мир

Испанская авиабаза получила посылку с бомбой

El Mundo: третья посылка с бомбой в Испании обнаружена на военной авиабазе

Фото: Sarah Brown / Unsplash

Посылка с бомбой обнаружена на военной авиабазе Торрехон-де-Ардос в Испании, сообщает газета El Mundo.

Посылка найдена спецслужбами в одном из вспомогательных зданий базы. В ней находилась взрывчатка, она не сработала. Национальная полиция расследует инцидент и предполагает, что эта посылка связана с двумя другими подобными, первая из которых взорвалась в посольстве Украины.

Отмечается, что на авиабазе Торрехон-де-Ардос, расположенной к северо-востоку от Мадрида, есть территория совместного пользования с НАТО.

Посылка с бомбой стала третьей подобной в Испании. 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, пострадал сотрудник дипмиссии. Позднее оружейная компания Instalaza, расположенная в Сарагосе, получила похожую посылку, она не взорвалась.

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Антон Похиляк
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