Миру предрекли крупнейшую операцию по отмыванию денег

Депутат Делягин: США планирует получить замороженные резервы России через Украину

США планирует получить замороженные резервы России через Украину, считает заместитель главы Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В разговоре с «Лентой.ру» он предрек миру крупнейшую операцию по отмыванию денег.

Стало известно, что Европейская комиссия нашла способ помочь восстановлению Украины за счет средств России — заблокированных активов Центрального банка и денег российских бизнесменов. В короткие сроки предлагается создать структуру для управления этими активами и их инвестирования, следует из заявлений главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Европейцы лишены политической субъектности и при этом являются экономическими конкурентами США. Поэтому их хозяева в Америке хотят лишить их этих денег Михаил Делягин депутат Госдумы

«Для этого нужно, чтобы они эти деньги кому-нибудь отдали. Поэтому они планируют забрать наши деньги себе через Украину. Сейчас европейцы найдут юридическую схему, чтобы украсть эти деньги окончательно. Дальше эти средства будут отданы Украине якобы в счет возмещения убытков. А затем все, что украинцы не украдут, а я думаю, больше половины, будет отдано американцам в счет возмещения кредитов», — считает Делягин.

Европейцы будут лишены финансового ресурса, который они получили, заморозив наши активы, а долг украинцев перед США будет несколько сокращен, отметил депутат.

Наши деньги будут отмыты этой схемой и поступят в США уже не как краденные, а как вполне законные. Это будет крупнейшая операция по отмыванию денег в официальной истории Запада Михаил Делягин депутат Госдумы

Еврокомиссия не впервые говорит о своей цели по конфискации, а не просто заморозке российских активов. В октябре Урсула фон дер Ляйен отмечала, что пока для этого нет необходимой юридической базы.

