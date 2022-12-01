Перечислены главные сферы сотрудничества России и Китая

Китаист Ницула назвала нефтегазовую сферу главным направлением сотрудничества России и КНР

Сегодня российско-китайские отношения приобретают гораздо более глубокий и содержательный характер, считает китаист, главный редактор Telegram-канала «НЕЗАПАД» Анастасия Ницула. В разговоре с «Лентой.ру» она перечислила главные направления сотрудничества двух государств.

Инвестиционное сотрудничество в нефтегазовом секторе

Россия и Китай на протяжении долгого времени занимаются освоением новых нефтегазовых месторождений и созданием современной инфраструктуры на территории РФ, напомнила Анастасия Ницула.

«Интерес к подобной схеме сотрудничества продиктован желанием Китая импортировать газ не с мировых рынков по волатильным ценам, а с российских месторождений, в разработке которых принимают участие китайские нефтегазовые компании. При таком раскладе российские энергоресурсы не будут учитываться при распределении квот между поставщиками нефти и газа, что является главной выгодой Китая. Таким образом, инвестиционное сотрудничество отвечает взаимным интересам наших стран», — рассказала она.

Также наиболее выгодным для обеих стран будет развитие углеводородных проектов в Арктике, считает Ницула.

«Китай является крупнейшим миноритарным акционером, инвестором, поставщиком оборудования для капиталоемких и технологически сложных производств, а также крупнейшим потребителем в проектах «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ»-2. Интерес к сжиженному природному газу (СПГ) завязан на энергетической политике Китая, в задачи которой входит диверсификация источников импорта энергоносителей и маршрутов их транспортировки», — отметила она.

В силу ухудшения отношений между США и Австралией, Китай рассматривает Россию как надежного поставщика СПГ, который может гарантировать поставки по конкурентоспособным ценам Анастасия Ницула китаист

IT-сфера

Из-за напряженности вокруг Тайваня Китай готовится к новому пакету санкций со стороны США, утверждает Анастасия Ницула. Они могут коснуться сферы высоких технологий, а значит, упор на такое сотрудничество может принести пользу и Москве, и Пекину.

«Китайское правительство создало консорциум компаний и исследовательских институтов, которые занимаются разработкой полупроводниковых чипов RISC-V, чтобы заменить ими существующие чипы британской ARM. Поэтому Китай выступил с инициативой создания бесплатной процессорной архитектуры RISC-X (ответвления RISC-V — прим. "Ленты.ру") для стран, задействованных в инициативе "Один пояс и один путь", в число которых входит Россия. Таким образом, Россия сможет строить свою независимую экосистему на основе RISC-X. Помимо этого, отток западных технологий из Китая может дать шанс российскому IT-сектору получить развитие свое на китайском рынке — наша страна имеет сильные позиции в сфере разработок искусственного интеллекта и защиты данных», — заключила специалист.

Ранее Евросовет призвал Китай повлиять на Россию, чтобы заставить Москву соблюдать Устав ООН в отношении Украины.