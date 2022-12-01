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15:05, 1 декабря 2022Мир

Евросовет призвал Китай оказать влияние на Россию

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал председателя КНР Си Цзиньпина надавить на Россию

Фото: Aleksey Druzhinin / Sputnik / Kremlin / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин должен оказать влияние на Россию, призвал глава Евросовета Шарль Мишель. Его слова приводит Reuters.

По его словам, китайскому лидеру следует надавить на российские власти, чтобы заставить их соблюдать Устав ООН в отношении Украины.

Ранее Си Цзиньпин охарактеризовал китайской поговоркой конфликт на Украине. «Пожар у городских ворот навлечет беду на рыбу в пруду», — намекнул он на последствия украинского конфликта. Он также отметил, что Пекин всегда выступал за мирные переговоры сторон.

Шарль Мишель посетил китайскую столицу 1 декабря. Уточняется, что это его первая встреча с Си Цзиньпином с 2018 года.

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Виктория Кондратьева
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