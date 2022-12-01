Евросовет призвал Китай оказать влияние на Россию

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал председателя КНР Си Цзиньпина надавить на Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин должен оказать влияние на Россию, призвал глава Евросовета Шарль Мишель. Его слова приводит Reuters.

По его словам, китайскому лидеру следует надавить на российские власти, чтобы заставить их соблюдать Устав ООН в отношении Украины.

Ранее Си Цзиньпин охарактеризовал китайской поговоркой конфликт на Украине. «Пожар у городских ворот навлечет беду на рыбу в пруду», — намекнул он на последствия украинского конфликта. Он также отметил, что Пекин всегда выступал за мирные переговоры сторон.

Шарль Мишель посетил китайскую столицу 1 декабря. Уточняется, что это его первая встреча с Си Цзиньпином с 2018 года.