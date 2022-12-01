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12:33, 1 декабря 2022Бывший СССР

Адвокат Саакашвили подал ходатайство о его освобождении из тюрьмы

Адвокат экс-президента Грузии Саакашвили подал ходатайство о его освобождении
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе подал в суд ходатайство об освобождении политика из тюрьмы из-за обнаруженных у него заболеваний. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее медицинские эксперты, приглашенные неправительственной организацией «Эмпатия», выявили у бывшего президента симптомы десяти заболеваний и посоветовали освободить его из тюрьмы.

«Внес ходатайство в суд с приложением, там 16 томов, один из которых является заключением комплексной судебно-медицинской и психиатрической экспертиз, а остальные — доказательства, собранные "Эмпатией" и адвокатами. Мы поставили два вопроса в ходатайстве: о его освобождении из заключения, так как есть на то основания, а в качестве альтернативы — об отсрочке отбывания наказания», — сказал Хачапуридзе.

При этом 29 ноября министр Юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил о наличии доказательств того, что Саакашвили, заявляя о своем болезненном состоянии, курит электронные сигареты.

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Алевтина Запольская
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