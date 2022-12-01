Совбез ООН проведет заседание по Украине до конца года

Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации на Украине до конца года

Постоянный представитель председательствующей в декабре в Совете Безопасности ООН Индии Ручира Камбодж рассказала о планах Совбеза провести до конца года заседание, посвященное нынешней ситуации на Украине, сообщает ТАСС.

«Украина находится в фокусе серьезного внимания Совета Безопасности ООН. Будет заседание по Украине», — заявила она.

Ранее организация обратилась к международным донорам с призывом выделить рекордную сумму в 51,5 миллиарда долларов на преодоление различных кризисов, в том числе на помощь Украине. По оценкам ООН, в 2023 году около 339 миллионов человек — или каждый 23 человек на планете — будут нуждаться в помощи. По словам координатора гуманитарной помощи ООН Мартина Гриффитса, Украина возглавляет список потребностей в финансировании среди других стран на 2023 год.