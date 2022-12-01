Девушки пожаловались на насмешки мужчин в адрес их фигур в спортзале

Блогерши Джули и Камилла рассказали о критике мужчин в спортзале за «нестандартные» тела

Блогерши Джули и Камилла (фамилии неизвестны) пожаловались на насмешки мужчин, которые они получают в адрес своих фигур во время занятий в спортзале. Соответствующим видео они поделились на общем YouTube-канале.

В блоге девушки рассказывают, что регулярно занимаются спортом и любят делиться с подписчиками историями из личной жизни. Так, в одном из последних видео инфлюэнсерши сообщили, что во время занятий фитнесом они подверглись жесткой критике со стороны мужчин за облегающие тренировочные наряды при «нестандартных» формах.

На размещенных кадрах видно, что Джули одета в коричневый спортивный топ, обтягивающий ее грудь, и короткие шорты. При этом героиня публикации держит в руках гантели и качает бицепсы. «Посмотрите на нее! Она ужасно плоская», — цитирует девушка один из комментариев незнакомцев.

В то же время Камилла предстает перед зрителями в тренировочном костюме кремового оттенка, демонстрируя свое тело. «Я знаю отличный способ сбросить пять килограммов за неделю. А ты на какой диете?» — приводит она в пример ироничные реплики мужчин в спортзале.

Ролик стал вирусным и набрал почти 9 миллионов просмотров в соцсети. Подписчики возмутились поведению молодых людей, о чем принялись писать в комментариях. «И именно поэтому мне нравятся спортзалы, где территория разделена на зоны для мужчин и женщин», «Я никогда не позволяю себе отпускать такие едкие комментарии в сторону женщин с нестандартными формами», «К сожалению, такие истории и правда случаются», — поразмышляли они.

В августе полная блогерша Николь Херринг снялась в откровенном образе в ответ на критику своей внешности в сети. Активистка бодипозитива запечатлела себя на камеру в комплекте нижнего белья Calvin Klein, состоящем из топа и трусов синего цвета. Зрители сделали в комментариях комплименты Херринг.