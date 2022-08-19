Полная блогерша снялась в нижнем белье в ответ на критику своей фигуры в сети

Блогерша Николь Херринг с размером одежды XXL снялась в нижнем белье Calvin Klein

Полная блогерша Николь Херринг снялась в откровенном образе в ответ на критику своей внешности в сети. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Юзерша с никнеймом nlhfit отреагировала на комментарий одного из своих подписчиков, который призывал ее не показывать тело. Активистка бодипозитива запечатлела себя на камеру в комплекте нижнего белья Calvin Klein, состоящем из топа и трусов синего цвета. Известно, что плюс-сайз-модель носит 16-й размер одежды, который соответствует маркировке XXL в международной системе.

Упомянутый ролик набрал более 162 тысяч просмотров. Зрители сделали комплименты Херринг в комментариях. «Идеальная фигура», «Очень горячо!», «Выглядишь потрясающе», «Не останавливайся! Ты великолепна», «Кажется, я влюбился», — написали юзеры.

В июле плюс-сайз-модель и основательница собственного бренда пляжной одежды Карина Ирби показала целлюлит на снимках без ретуши и восхитила фанатов. Девушка позировала в слитном купальнике с открытыми спиной и ягодицами, демонстрируя свое тело крупным планом. На фото заметны складки и жировые отложения.