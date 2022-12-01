В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях

Воздушная тревога объявлена на подконтрольных Украине территориях в Херсонской и Запорожской областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации республики.

Помимо этого, сирены слышны в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Накануне, 30 ноября, воздушная тревога была слышна и в других регионах республики — Харьковской и Сумской областях, а также в подконтрольных украинским властям частях Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

В то же время в Киеве и Одесской области продолжились экстренные отключения света. 29 ноября в украинской столице неоднократно вводили экстренные отключения света. Ограничения происходили через два часа после введения плановых. Графики стабилизационных отключений были недействительны.