Хакеры нашли способ угона автомобиля с помощью VIN-кода

Gizmodo: хакеры нашли уязвимость в телематической системе, позволяющую угонять автомобили

Энтузиасты обнаружили критическую уязвимость в телематической системе, которая встроена в автомобили популярных брендов. Об этом сообщает издание Gizmodo.

О найденной уязвимости, которая позволяет получать доступ к автомобилям, рассказал в своем Twitter известный хакер Сэм Карри. Критическую проблему обнаружили в телематической системе Sirius XM, предназначенной для удаленного управления транспортными средствами. По словам Карри, ошибка в телематической инфраструктуре позволяет удаленно определять местоположение авто, разблокировать сигнализацию, получать личные данные о водителе.

Специалист заявил, что с помощью специального оборудования злоумышленник может подключиться к системе SiriusXM, которая применяется в автомобилях Honda, Nissan, Infiniti и Acura. Для удаленного взлома хакеру может пригодиться VIN-код авто — индивидуальный шифр транспортного средства. Обычно он находится на лобовом стекле.

Представители компании Sirius XM, занимающиеся разработкой одноименной телематической системы, признали уязвимость. По словам специалистов, системная брешь была закрыта в течение 24 часов после получения отчета.

В июле журналисты издания The Drive нашли способ взлома практически любого автомобиля Honda с помощью перехвата сигнала. Специалисты научились перехватывать комбинацию цифр, передаваемую с пульта на автомобиль, и создавать подходящую для снятия машины с охраны последовательность.