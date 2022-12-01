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10:50, 1 декабря 2022Интернет и СМИ

Российский блогер дал советы желающим добиться успеха в соцсетях

Блогер Артур Базинян посоветовал удивлять пользователей, чтобы добиться успеха в TikTok

Фото: Solen Feyissa / Unsplash

Блогер, шоумен, бывший участник КВН Артур Базинян дал советы россиянам, желающим добиться успеха в социальных сетях. В беседе с News.ru он рассказал, каким правилам начинающим блогерам необходимо следовать, чтобы стать популярными в сети.

Шоумен отметил, что раньше блогеры могли легко набирать аудиторию, но сегодня, чтобы привлечь внимание пользователей, их нужно уметь удивлять. «Трендовые звуки и милая внешность (есть исключения — фрики и красивые тиктокеры) сейчас не сильно работают. (...) Если ты поешь — снимай, как поешь, но подойти нужно с фантазией. Например, сначала делаешь вид, что не умеешь петь, а потом поешь красиво», — порекомендовал он.

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Еще одним условием успеха в соцсетях Базинян назвал четкое понимание своей ниши. Так, если блогер снимает ролики про спорт, то алгоритмы соцсетей будут рекомендовать его аудитории, которая любит спорт, а если поет — аудитории, которая любит песни, пояснил эксперт.

Важно выкладывать ролики на постоянной основе, подчеркнул Базинян. По его словам, начинающим блогерам нужно публиковать по два-три ролика в день, так как тогда у них будет больше шансов попасть в топ и рекомендации. «Если ты раз в неделю будешь что-то выкладывать, у тебя мало шансов на продвижение видео», — уточнил он.

Базинян добавил, что блогер, который соблюдает все эти правила и при этом имеет очень интересный контент, за год-полтора может набрать один миллион подписчиков.

Ранее исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал рейтинг самых влиятельных блогеров России. Первое место в списке заняла журналистка и телеведущая Ксения Собчак. В топ-10 также попали журналист Илья Варламов, блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, и тиктокер Даня Милохин.

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Евгения Наумова
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