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11:38, 1 декабря 2022Россия

Момент взрыва машины с трехлетним российским ребенком внутри попал на видео

В сети появился момент взрыва авто с трехлетним ребенком внутри на парковке в Волгограде

В сети появились кадры момента взрыва легкового автомобиля, внутри которого находился трехлетний ребенок, на парковке в Волгограде. Их публикует Telegram-канал 112.

На кадрах видно, как из машины выходит отец погибшего мальчика — он ходит вокруг авто и садится в него. Впоследствии мужчина выходит из Skoda, открывает багажник, после чего происходит мощный взрыв.

О пожаре в Волгограде стало известно утром в четверг, 1 декабря. Тогда сообщалось, что четыре автомобиля сгорели, в результате чего погиб трехлетний ребенок, его отец пострадал. В одной из машин обнаружили два ацетиленовых баллона, предварительной причиной пожара могла стать утечка газа.

Впоследствии с места гибели трехлетнего ребенка появилось видео. На нем видно, что из-за пожара полностью выгорели четыре припаркованных у жилого дома автомобиля.

Анастасия Шейкина
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