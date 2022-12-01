Появилось видео с места гибели российского ребенка в сгоревшем автомобиле

Полиция опубликовала видео с места гибели ребенка в сгоревшем автомобиле в Волгограде

Управление МВД по Волгоградской области опубликовало видео с места гибели трехлетнего ребенка. Кадры появились в официальной группе полиции во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что из-за пожара полностью выгорели четыре припаркованных у жилого дома автомобиля. Пожарные продолжают проливать дымящиеся авто водой. Рядом с автомобилями лежат несколько газовых баллонов, утечка из которых, по версии полиции, и привела к пожару и гибели ребенка.

В полиции уточнили, что тело ребенка было найдено в одной из сгоревших машин. Также в больницу с травмами доставили владельца машины, в которой нашли погибшего.

Также на опубликованных полицией кадрах видно, что у припаркованных рядом со сгоревшими автомобилями выбиты стекла, что может говорить о том, что пожар привел к взрыву.

Ранее сообщалось, что на месте работают сотрудники МВД и следственно-оперативная группа. Проводится проверка.