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12:11, 1 декабря 2022Мир

Лавров рассказал о проблемах в работе зерновой сделки

Лавров заявил, что для зерновой сделки ООН выбивает из США и ЕС исключения из санкций

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Зерновая сделка по экспорту сельхозпродукции сталкивается с проблемами, о них рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция его пресс-конференции доступна на YouTube.

«Уже пошел пятый месяц после подписания этой сделки, реакция Соединенных Штатов и Евросоюза крайне медленная, и из них приходится нашим ооновским коллегам буквально выбивать каждый раз какие-то исключения [из санкций для поставок сельхозпродукции]», — заявил он.

Ранее США отказались признать Россию страной-спонсором терроризма, поскольку это может помешать работе зерновой сделки. Постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер объяснил, что такой шаг ограничит способность оказывать гуманитарную помощь Украине.

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Виктория Кондратьева
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