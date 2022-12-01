Лавров рассказал о проблемах в работе зерновой сделки

Лавров заявил, что для зерновой сделки ООН выбивает из США и ЕС исключения из санкций

Зерновая сделка по экспорту сельхозпродукции сталкивается с проблемами, о них рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция его пресс-конференции доступна на YouTube.

«Уже пошел пятый месяц после подписания этой сделки, реакция Соединенных Штатов и Евросоюза крайне медленная, и из них приходится нашим ооновским коллегам буквально выбивать каждый раз какие-то исключения [из санкций для поставок сельхозпродукции]», — заявил он.

Ранее США отказались признать Россию страной-спонсором терроризма, поскольку это может помешать работе зерновой сделки. Постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер объяснил, что такой шаг ограничит способность оказывать гуманитарную помощь Украине.