Российские десантники на Украине получили новейший разведывательный комплекс

Подразделения ВДВ России на Украине получили новейший разведывательный комплекс «Взор»

Подразделения российских воздушно-десантных войск (ВДВ), участвующие в спецоперации на Украине, получили новейший разведывательный комплекс «Взор», запускаемый из ракетницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, военные получили получили в опытную эксплуатацию партию из порядка 50 единиц новой системы.

«Взор» представляет собой запускаемый из ручной ракетницы аппарат массой всего 300 граммов, длиной 30 и диаметром 5 см, оснащенный видеокамерой и парашютом. После выстрела из ракетницы аппарат достигает высоты 250 м и передает на планшет десатника изображение на расстоянии до 1200 метров.

Установленное на планшете программное обеспечение позволяет распознавать, захватывать и подсвечивать объекты. Устройство может работать как днем, так и в темное время суток.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России применяют на Украине пикирующие беспилотники. Такая характеристика позволяет барражирующим дронам практически отвесно атаковать бронетехнику, в первую очередь танки, выцеливая слабозащищенные крыши башни или моторного отсека.