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13:57, 1 декабря 2022Наука и техника

Выход нового флагмана Xiaomi сорвали

Xiaomi объявила о переносе даты анонса нового флагманского смартфона
СюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:

Фото: Reuters

Компания Xiaomi перенесла дату выхода нового флагманского смартфона. Об этом сообщает издание Android Police.

30 ноября в официальном аккаунте китайской компании в Weibo появилась информация, что презентация нового смартфона Xiaomi не состоится в объявленную ранее дату — 1 декабря. «С сожалением сообщаем вам, что запуск новой серии Xiaomi 13 будет отложен», — объявили представители корпорации, заметив, что новая дата будет названа позже.

По словам журналистов, Xiaomi могла перенести анонс флагманского устройства из-за смерти бывшего лидера КНР Цзян Цзэминя. О смерти бывшего генерального секретаря Компартии и председателя КНР стало известно 30 ноября.

Авторы медиа напомнили, что в начале августа компании Motorola пришлось отложить запуск смартфонов Razr 2022 и X30 Pro. По версии журналистов, это произошло из-за роста напряженности в отношениях между США и Китаем на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

В начале ноября Xiaomi представила смартфон 12S Ultra со съемной камерой Leica. В компании отметили, что концептуальная версия 12S Ultra позволяет снимать изображения в 10-битном формате и RAW.

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Андрей Ставицкий
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