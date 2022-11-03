Xiaomi выпустила смартфон с гигантской камерой

Xiaomi представила смартфон 12S Ultra со съемной камерой Leica

Xiaomi выпустила концепт смартфона со съемной камерой. Об этом сообщает Bloomberg.

Новый аппарат отличается от классической версии 12S Ultra, представленного в июле, наличием съемного объектива от Leica — гигантского относительно габаритов гаджета. По словам журналистов, девайс фактически является гибридом смартфона и фотоаппарата.

В компании отметили, что концептуальная версия 12S Ultra позволяет снимать изображения в 10-битном формате и RAW. За обработку фотографий отвечает технология AI Image Solution. Leica является партнером китайской корпорации.

По словам журналистов, Xiaomi привлекает внимание выпуском концептуального устройства на фоне глобального кризиса на рынке смартфонов. «Компания столкнулась с жесткой конкуренцией и мрачными потребительскими перспективами на родине, а также с возможными ограничениями продаж на быстрорастущем индийском рынке», — отметили авторы.

Похожий телефон со съемной камерой был представлен Panasonic и Leica в 2014 году, однако аппарат провалился в продаже. Xiaomi не уточнила, будет ли выпускать концепт-версию 12S Ultra на рынок.

В конце октября Xiaomi выпустила Redmi Note 12, который получил рекордное время зарядки. В компании пообещали, что аккумулятор телефона емкостью 4300 миллиампер-часов можно зарядить на 100 процентов за девять минут.