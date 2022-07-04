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Xiaomi представила смартфон с огромной камерой

Анонсирован флагман Xiaomi 12S Ultra с камерой от Leica

Фото: Gsmarena.com

Xiaomi представила флагманский смартфон 12S Ultra. Запись анонса доступна на YouTube-канале.

Отличительной особенностью устройства стал огромный блок с основной камерой, которая занимает значительную часть задней панели. Корпус девайса получил габариты 163x75x9 миллиметров. В элементе, имеющем круглую форму, находится дюймовый сенсор Sony IMX989 с разрешением 50 мегапикселей. Также на тыльной стороне расположено два объектива — оба разрешением 50 мегапикселей. Уточняется, что камера была создана в сотрудничестве с Leica. Присутствуют фирменные фильтры Vivid, Natural, BW Natural и BW High Contrast.

Xiaomi 12S Ultra получил 6,73-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 3200x1440 пикселей, частотой 120 герц, поддержкой AdaptiveSync Pro. Аппарат базируется на флагманском процессоре Snapdragon 8+ Gen 1, имеет 8 или 12 гигабайт оперативной и 256 или 512 гигабайт встроенной памяти.

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Новый девайс вышел с аккумулятором емкостью 4860 миллиампер-часов с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 ватт. Девайс оснащен двумя дополнительным ичипами Surge, которые управляют процессом зарядки, минимизируя износ батареи. Xiaomi 12S Ultra работает на ОС Android 12 с оболочкой MIUI 13.

Xiaomi уточнила, что смартфон будет продаваться исключительно на китайском рынке. Базовая версия Xiaomi 12S Ultra обойдется в 5999 юаней (около 52 тысяч рублей), топовая — 6999 юаней (около 60 тысяч рублей).

В середине мая Xiaomi анонсировала в России новый флагманский смартфон Poco F4 GT. Телефон с 6,67-дюймовым AMOLED-экраном, процессором Snapdragon 8 Gen 1 и тройной камерой с объективами разрешением 64, 8 и 2 мегапикселей оценили минимум в 55 990 рублей.

Синдром отмены: Россия
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Андрей Ставицкий
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