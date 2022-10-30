Xiaomi анонсировала смартфон с рекордной зарядкой

The Verge: смартфон Xiaomi Redmi Note 12 можно зарядить за девять минут

Xiaomi выпустила смартфон, который получил рекордное время зарядки. Об этом сообщает издание The Verge.

Китайская компания анонсировала смартфоны серии Redmi Note 12, флагманским устройством в которой оказалась модель Redmi Note 12 Discovery Edition. Отличительной особенностью гаджета является поддержка быстрой зарядки HyperCharge с мощностью 210 ватт. В компании пообещали, что аккумулятор телефона емкостью 4300 миллиампер-часов можно зарядить на 100 процентов за девять минут.

Также устройство получило 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц, процессор MediaTek Dimensity 1080, от 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 200, 8 и 2 мегапикселей. Redmi Note 12 Discovery Edition оценили в 2399 юаней или около 20,4 тысячи рублей.

По словам журналистов, китайские компании в последнее время делают акцент на скорости зарядки смартфонов. Так, в 2021 году Xiaomi выпустила телефон 11T Pro с поддержкой зарядки мощностью 120 ватт, позже Oppo анонсировала стандарт SuperVOOC с мощностью 150 ватт.

Ранее пользователи iPhone 14 Pro пожаловались, что не смогли воспользоваться зарядкой Apple MagSafe Duo. В компании ответили, что новый флагман не совместим с зарядной станцией.