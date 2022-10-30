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04:31, 30 октября 2022Наука и техника

Xiaomi анонсировала смартфон с рекордной зарядкой

The Verge: смартфон Xiaomi Redmi Note 12 можно зарядить за девять минут

Изображение: Xiaomi

Xiaomi выпустила смартфон, который получил рекордное время зарядки. Об этом сообщает издание The Verge.

Китайская компания анонсировала смартфоны серии Redmi Note 12, флагманским устройством в которой оказалась модель Redmi Note 12 Discovery Edition. Отличительной особенностью гаджета является поддержка быстрой зарядки HyperCharge с мощностью 210 ватт. В компании пообещали, что аккумулятор телефона емкостью 4300 миллиампер-часов можно зарядить на 100 процентов за девять минут.

Также устройство получило 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц, процессор MediaTek Dimensity 1080, от 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 200, 8 и 2 мегапикселей. Redmi Note 12 Discovery Edition оценили в 2399 юаней или около 20,4 тысячи рублей.

По словам журналистов, китайские компании в последнее время делают акцент на скорости зарядки смартфонов. Так, в 2021 году Xiaomi выпустила телефон 11T Pro с поддержкой зарядки мощностью 120 ватт, позже Oppo анонсировала стандарт SuperVOOC с мощностью 150 ватт.

Ранее пользователи iPhone 14 Pro пожаловались, что не смогли воспользоваться зарядкой Apple MagSafe Duo. В компании ответили, что новый флагман не совместим с зарядной станцией.

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Андрей Ставицкий
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