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18:47, 18 октября 2022Наука и техника

Новый iPhone оказался несовместим с зарядкой Apple

9to5Mac: пользователи iPhone 14 Pro не смогли пользоваться зарядкой Apple MagSafe Duo

Фото: Cfoto / /Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Пользователи нового флагманского смартфона Apple пожаловались на проблему с зарядкой устройства. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты медиа обратили внимание на сообщения пользователей iPhone 14 Pro на официальном форуме Apple, которые пожаловались на совместимость флагмана с фирменной зарядкой. Оказалось, что смартфон нельзя заряжать с помощью зарядной станции MagSafe Duo, также выпущенной Apple. Причина заключается в том, что беспроводное зарядное устройство не может подключиться к телефону из-за слишком крупного блока камер.

Журналисты отметили, что в случае iPhone 14 Pro Max такой проблемы нет — блок камер не мешает зарядному аппарату. Также с подобной проблемой не обращались владельцы смартфонов серии iPhone 13.

Судя по форуму Apple, в компании уже отреагировали на проблему и предложили пользователям вернуть MagSafe Duo в магазин. «Мы рекомендуем вам вернуть зарядное устройство MagSafe Duo для возврата денег, поскольку оно не предназначено для работы со смартфонами серии iPhone 14», — отметил представитель компании. Стоимость зарядного аксессуара в США составляет 129 долларов (почти восемь тысяч рублей).

Ранее некоторые пользователи новых смартфонов сообщили, что оказались без функции совершения звонков и отправки SMS из-за неизвестной ошибки. Позже Apple признала проблему, пообещав выпустить исправляющее неполадку обновление.

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Андрей Ставицкий
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