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20:57, 17 октября 2022Наука и техника

В iPhone 14 сломались сим-карты

MacRumors: неизвестный баг iPhone 14 стал причиной для отключения сим-карт

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Некоторые пользователи новых смартфонов оказались без функции совершения звонков и отправки SMS из-за неизвестной ошибки. Об этом сообщает издание MacRumors.

Как выяснили журналисты, ряд владельцев смартфонов серии iPhone 14 столкнулся с неработающими сим-картами. По словам пользователей, на экране телефона возникает ошибка «Сим-карта не поддерживается», а затем устройство может зависнуть или перезагрузиться. Также в распоряжении медиа оказалась внутренняя записка Apple, согласно которой в компании признали проблему.

По словам инженеров компании, баг не имеет аппаратного характера, то есть речь идет не о физическом браке смартфонов. В Apple подчеркнули, что изучают проблему, которая стала причиной поломки функции связи на смартфонах. В качестве рекомендации в корпорации предложили потребителям регулярно обновлять ОС на своем устройстве.

Также в документе говорится, что в случае частого появления проблемы пользователь может обратиться за помощью в ближайший сервисный центр Apple. В материале нет информации о том, какие конкретно устройства подвержены проблеме — с физической сим-картой или eSIM.

В начале сентября стало известно, что в сети «М.Видео-Эльдорадо» станут предупреждать покупателей об iPhone без слота для сим-карт. Подобные устройства, поддерживающие лишь интегрированные электронные сим-карты (eSIM) были выпущены Apple для американского рынка.

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Андрей Ставицкий
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