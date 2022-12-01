Кремль порассуждал об обмене заключенными между Россией и США

Пресс-секретарь Песков: обмен заключенными между Россией и США должен обсуждаться в тишине

Тема обмена заключенными между Россией и США может обсуждаться исключительно в тишине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы не говорим об этом и всех призываем молчать на эту тему. Подобные дела могут обсуждаться только в тишине», — объяснил представитель Кремля.

Кроме того, отметил пресс-секретарь, контакты Кремля с американской стороной до конца года проводить не планируется.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что всегда есть шанс на обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном. При этом, отметил он, пока российская сторона не наблюдает динамики по этому вопросу.