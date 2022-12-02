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06:35, 2 декабря 2022Наука и техника

Число пользователей 5G достигнет миллиарда

Ericsson: число пользователей 5G достигнет миллиарда к концу 2022 года

Фото: Unsplash

Аналитики Ericsson оценили число пользователей услуг 5G-связи в миллиард человек. Об этом сообщается в отчете на сайте корпорации.

По словам специалистов компании, к концу 2022 года количество пользователей связи пятого поколения достигнет миллиарда. Для сравнения, число абонентов 4G перевалило за отметку пять миллиардов. Эксперты заметили, что для большинства абонентов переход на новый стандарт связан с увеличением тарифов. Так, 25 процентов операторов подняли цены на свои услуги примерно на 40 процентов.

Отдельно в Ericsson проанализировали рынок связи в Северной Америке. Здесь до конца года 35 процентов абонентов окажутся пользователями связи пятого поколения. При этом на местном рынке также сохраняется глобальная тенденция, связанная с увеличением тарифов.

По мнению авторов отчета, операторы в своих маркетинговых материалах мотивируют переходить на 5G-связь увеличением скорости мобильного интернета. Также доступ 5G остается обязательной опцией на безлимитных тарифах практически всех провайдеров связи.

В конце ноября аналитики Financial Times заявили, что спрос на смартфоны с 5G упал, так как пользователи отказались от них и начали выбирать более практичные устройства. По оценке специалистов, во втором квартале 2022 года поставки устройств с 5G упали на 7 процентов, до 24,5 миллиона штук.

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Андрей Ставицкий
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