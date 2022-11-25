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20:04, 25 ноября 2022Наука и техника

Спрос на смартфоны с 5G упал

FT: пользователи отказались от 5G-смартфонов в пользу более практичных устройств

Фото: Thomas Peter

Спрос на смартфоны с 5G упал, так как пользователи отказались от них и начали выбирать более практичные устройства. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

По словам опрошенных аналитиков, технология сотовой связи пятого поколения перестала быть одной из главных опций при выборе смартфона. Потребители все чаще делают выбор в пользу других функций гаджета — время автономной работы, объем памяти, скорость процессора. По оценке Canalys, во втором квартале 2022 года поставки устройств с 5G упали на 7 процентов, до 24,5 миллиона штук.

«Ажиотаж вокруг 5G пошел на убыль, и спрос сместился в сторону более практичных аспектов смартфонов», — рассказал аналитик Canalys Чью Ле Суан. Эксперт отметил, что потребители чувствуют потребность в «действительно необходимых» функциях, а практическую пользу связи пятого поколения «еще предстоит увидеть».

Аналитик исследовательской компании Omdia Уильям Хэйр указал на то, что после начала популяризации смартфонов в 2010-х годах на рынке «не произошло эволюции». «IPhone, который вы покупаете сегодня, практически ничем не отличается от смартфона, который вы купили пять лет назад», — подчеркнул Хэйр, jnметив, что «инновации замедлились».

Ранее пользователи сотовых сетей из Великобритании в опросе Uswitch назвали технологию 5G переоцененной. По мнению экспертов, британские пользователи разочаровались в новой технологии из-за того, что сотовая связь пятого поколения не является доступной.

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Андрей Ставицкий
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